Italia, da Chiellini e Locatelli a Belotti | È subito calciomercato!

Italia: da capitan Chiellini e Emerson Palmieri a Locatelli e Belotti, ecco il futuro degli azzurri campioni d’Europa ancora in bilico

È tutto vero, come scritto poche ore dopo dal commissario tecnico Roberto Mancini. L’Italia è campione d’Europa. Un trionfo arrivato a Wembley, in casa dell’Inghilterra, che riporta l’Europeo in Italia dopo ben 53 anni. Ieri è esplosa la festa degli azzurri per le vie di Roma, mentre da oggi, come dichiarato anche da Manuel Locatelli, si inizierà a pensare al calciomercato. Proprio il talento del Sassuolo è tra i più chiacchierati: da capitan Chiellini e Emerson Palmieri a Locatelli e Belotti, ecco il futuro degli azzurri campioni d’Europa ancora in bilico. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juve, da Locatelli a Chiellini: il futuro degli azzurri campioni d’Europa

Sono diversi gli azzurri in orbita Juve. Chi risolverà molto presto il suo futuro è il capitano, Giorgio Chiellini: l’esperto difensore rinnoverà con il club bianconero per almeno un’altra stagione. Non ci sono ormai dubbi: si attende solo l’annuncio ufficiale del prolungamento del 36enne. La priorità in entrata è invece Manuel Locatelli: come raccontato da Calciomercato.it, l’Arsenal ha presentato un’offerta ufficiale al Sassuolo. Tuttavia, il centrocampista vuole la Juventus e la dirigenza bianconera è intenzionata a stringere i tempi con la fine dell’Europeo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI

Cherubini dovrà arrivare a 40 milioni di euro complessivi per accontentare il club neroverde: l’affare potrebbe così andare in porto sulla base di un’offerta cash da 30 milioni di euro più l’inserimento di una contropartita, che con ogni probabilità non sarà Dragusin. I nomi che circolano sono quelli di Frabotta, Rovella o Fagioli. Infine, il super Europeo di Federico Chiesa ha attirato le attenzione del Bayern Monaco. Si è anche parlato di una possibile offerta da ben 80 milioni di euro, ma l’esterno è ritenuto assolutamente incedibile dalla Juve e non si muoverà da Torino.

Calciomercato, da Emerson Palmieri a Belotti | Le ultime sul futuro degli azzurri in bilico

È sicuramente ancora da scrivere il futuro di Emerson Palmieri. Il laterale schierato titolare da Mancini dopo il ko di Spinazzola è in scadenza di contratto nel 2022 e in uscita dal Chelsea. Come raccontato nelle scorse settimane da Calciomercato.it, Spalletti lo vuole al Napoli e sta spingendo fortemente per riaverlo dopo l’esperienza condivisa alla Roma. Tuttavia, per il momento la richiesta dei ‘Blues’ non scende sotto i 20 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dal club azzurro per un calciatore in scadenza al termine della prossima stagione. Sulle sue tracce c’è anche l’Inter di Simone Inzaghi e le prossime settimane potranno rivelarsi già decisive. In bilico c’è anche Belotti: anche il ‘Gallo’ è in scadenza nel 2022 e non ha ancora rinnovato con il Torino. Il capitano granata vuole garanzie per il futuro e si sta guardando intorno: piace a Milan e Roma, ma la valutazione di Cairo è ancora piuttosto alta e si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro. È invece ai saluti Sirigu: il portiere ha mercato in Serie A e si è anche parlato dell’ipotesi Juve come vice Szczesny. Occhi puntati anche su Berardi, che fa gola alle big ma è valutato circa 50 milioni dal Sassuolo, e Insigne. Anche il capitano del Napoli è in scadenza al termine della prossima stagione e deve ancora discutere del rinnovo con De Laurentiis, come anticipato da Calciomercato.it. Anche le big europee sono alla finestra.

Infine, resta da definire il futuro di Florenzi, che è in uscita dalla Roma ed accostato a Juventus, Milan e soprattutto Inter. Non è da escludere nemmeno l’ipotesi estero dopo l’esperienza al PSG. L’arrivo di Allegri potrebbe invece cambiare il futuro di Bernardeschi: si va verso la permanenza dell’esterno in bianconero nonostante la scadenza di contratto fissata nel 2022. Per gli azzurri campioni d’Europa è subito tempo di mercato.