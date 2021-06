Calciomercato, da Donnarumma a Depay | Il punto sui parametri zero

Da Donnarumma e Calhanoglu a Wijnaldum e Depay: tutti gli aggiornamenti sui parametri zero che infiammano il calciomercato

Dopo Alaba al Real Madrid, è ufficiale il secondo grande colpo di calciomercato a parametro zero. Dal primo luglio, infatti, ‘El Kun’ Aguero sarà un nuovo attaccante del Barcellona. Il club blaugrana ha annunciato l’arrivo del bomber argentino che si libererà dal Manchester City. Da Donnarumma e Calhanoglu a Wijnaldum e Depay, fino a Messi: sono ancora numerosi i big in scadenza di contratto a giugno che non hanno deciso il proprio futuro. Ecco il punto sui parametri zero e tutti gli aggiornamenti in Serie A e non solo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, da Donnarumma a Calhanoglu: la situazione parametri zero in Serie A

Il nome più chiacchierato tra i giocatori in scadenza a giugno è quello di Donnarumma. Il portiere lascerà sicuramente il Milan, come annunciato negli scorsi giorni da Maldini, ed è nel mirino di diverse big europee. In prima fila c’è la Juventus: il club bianconero segue l’estremo difensore ormai da mesi ma deve prima liberarsi di Szczesny. Il polacco ha mercato in Premier League e solo dopo la sua cessione la Juve potrà affondare il colpo. Il classe 1999 è però seguito dal Barcellona nonostante l’incedibilità di ter Stegen, e alla finestra c’è anche il Paris Saint-Germain che ha appena rinnovato il contratto di Keylor Navas. Nessun club, insomma, ha la strada spianata per dare l’assalto decisivo al giocatore e ulteriori sviluppi sono attesi prima dell’inizio degli Europei.

Situazione simile per Hakan Calhanoglu: a differenza di Donnarumma, il Milan non ha già annunciato la separazione, ma le parti restano piuttosto distanti sul rinnovo ed il fantasista turco è sempre più vicino all’addio a parametro zero. La Juventus è anche sulle sue tracce e resta alla finestra in attesa di novità. In scadenza a giugno ci sono anche Maksimovic e Hysaj in casa Napoli. Come anticipato da Calciomercato.it, il difensore serbo ha ricevuto offerte dalla Serie A, mentre il terzino albanese non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il club azzurro. Il futuro di entrambi è ancora tutto da scrivere.

Calciomercato, parametri zero: le ultime su Depay e non solo | Wijnaldum verso il Barcellona

Tra i giocatori più cercati c’è sicuramente anche Memphis Depay. Nonostante l’arrivo di Aguero, il Barcellona è ancora in corsa per l’olandese ed in prima fila insieme alla Juve. “L’interesse del Barça c’è. È un club fantastico, ma ci sono tante altre società eccellenti”, ha ammesso recentemente l’attaccante in scadenza col Lione. Negli scorsi mesi, infatti, vi abbiamo raccontato anche dell’interesse dell’Inter, soprattutto in caso di addio di Lautaro Martinez. Sono dunque settimane caldissime anche sul fronte Depay. Wijnaldum sembra invece diretto a Barcellona dal suo ex commissario tecnico Koeman, e Jerome Boateng, offerto a due club italiani, è accostato con insistenza alla Roma di Mourinho.

Infine, i due nomi più importanti che sono ancora in scadenza di contratto a giugno sono quelli di Sergio Ramos e Lionel Messi. Il capitano del Real Madrid è tentato da PSG e Manchester City, mentre l’avvento di Laporta potrebbe spingere il numero 10 blaugrana verso il rinnovo. Anche l’ingaggio di Aguero è un ulteriore indizio sulla possibile permanenza dell’argentino. Sono insomma settimane decisive anche sul fronte parametri zero. Vi terremo aggiornati.