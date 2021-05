Calciomercato, Atalanta poi Lazio e Roma: le ultime su Boga del Sassuolo

L’Atalanta è in pressing per l’esterno d’attacco del Sassuolo, Jeremie Boga, che ha dichiarato di voler lasciare i neroverdi. Ma non sono i soli

Attraverso una recente intervista, Jeremie Boga ha candidamente ammesso di essere pronto ad una nuova avventura lontano dal Sassuolo. Parole che, certamente, non sono piaciute al club neroverde, con l’amministratore delegato Giovanni Carnevali che non le ha mandate a dire. In ogni caso, a prescindere dell’eventuale multa che riceverà il calciatore, il suo futuro appare lontano dall’Emilia Romagna. Sulle sue tracce è segnalata, con forza, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: il 24enne marsigliese si sposerebbe alla perfezione con gli schemi adottati dall’allenatore di Grugliasco. C’è da fare i conti anche con la valutazione che il Sassuolo dà al cartellino del prodotto del vivaio del Chelsea. Ma oltre ai bergamaschi, e allo Shakhtar Donetsk del suo mentore Roberto De Zerbi, ci sono anche altri due club italiani che seguono con attenzione l’evoluzione della vicenda.

Calciomercato Sassuolo, doppia insidia per Boga-Atalanta

Stando, infatti, a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, la Roma di José Mourinho, alle prese anche con la questione Mkhitaryan che oggi dovrebbe arrivare alla soluzione definitva, ha messo nel mirino Boga. E anche sull’altra sponda del Tevere, la Lazio, in pressing su Maurizio Sarri per la panchina (c’è distanza tra domanda e offerta, entro giovedì verranno sciolti tutti i dubbi), monitora la situazione. Come detto, il Sassuolo non ha intenzione di fare alcuno sconto e parte da una base d’asta di ben 30 milioni di euro per il giocatore che, in questa stagione, è andato in gol quattro volte in ventotto presenze accumulate. È bene ribadire che non si tratta di trattative in corso, ma di un giocatore sotto osservazione, in particolar modo per quanto riguarda le due capitoline. Vi terremo aggiornati.