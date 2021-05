Avviati i contatti tra Maurizio Sarri e la Juventus per la rescissione del contratto: il tecnico potrebbe legarsi alla Lazio

Contatti avviati tra Maurizio Sarri e la Juventus per la risoluzione del contratto dell'allenatore toscano. Come raccolto da Calciomercato.it, è in corso la trattativa per portare alla fine del rapporto ancora in essere tra il tecnico ex Napoli e Chelsea e la società bianconera. Non c'è ancora il via libera definitivo, ma le parti stanno provando ad accelerare per risolvere la questione il prima possibile.

Un’accelerazione che si lega alla trattativa tra Sarri e la Lazio. Il tecnico è tra i favoriti alla successione di Inzaghi sulla panchina biancoceleste, ma – come raccontato dalla nostra redazione – c’è da superare lo scoglio ingaggio: la società si è spinta ad offrire 2,5 milioni di euro più bonus, l’allenatore ne chiede 4.

Oltre a Sarri, i nomi per la panchina della Lazio sono quelli dei portoghesi Villas Boas e Sergio Conceicao, mentre sono in ribasso le quotazioni di Sinisa Mihajlovic. Altro nome gradito è quello di Vincenzo Italiano, considerato però un profilo non ideale in questo particolare momento.