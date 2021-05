CM.IT – Calciomercato Lazio, pista Sarri: vertice in corso

Calciomercato Lazio, ore decisive nella corsa alla panchina biancoceleste: vertice in corso per quanto concerne Maurizio Sarri

Occhi puntati sulla Lazio, per capire quali saranno le mosse del club biancoceleste in merito alla questione allenatore dopo l’addio di Simone Inzaghi. Come raccontato da Calciomercato.it, in questo momento le piste più calde sono quelle che portano a Maurizio Sarri, Andrè Villas Boas e Sergio Conceiçao.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Contatti in corso tra la dirigenza biancoceleste e l’agente del tecnico Ramadani, ma il nodo ingaggio, per il momento, è difficile da superare. C’è distanza tra la richiesta dell’allenatore toscano (4 milioni a stagione) e l’offerta della Lazio, che si spinge per ora a 2,5 milioni più bonus. Distanza che, se dovesse permanere, potrebbe anche risultare insormontabile. E’ in corso, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, un vertice tra Ramadani e Sarri a casa dell’allenatore, per capire se proseguire nei negoziati con il club biancoceleste.