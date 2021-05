L’amministratore delegato del Sassuolo Carnevali risponde alle dichiarazioni di Jeremie Boga: annuncio sul futuro dell’attaccante

Bufera in casa Sassuolo. Si è creata non poca tensione riguardo alle recenti dichiarazioni di Jeremie Boga a proposito del proprio futuro. Il giocatore, in un’intervista rilasciata a ‘L’Equipe’, ha dichiarato di voler lasciare il club emiliano al termine della stagione. Sull’attaccante c’è un rilevante interesse da parte di Atalanta e Napoli, ma tengono d’occhio questo profilo anche compagini all’estero. Oggi è arrivata la reazione da parte del Sassuolo, con le dichiarazioni rilasciate a ‘La Gazzetta dello Sport’ dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali, in risposta al commento del giovane francese. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato, le dichiarazioni di Carnevali su Boga

Di seguito le parole di Carnevali: “Il giocatore non si muove per meno di 40 milioni e visto che non sono arrivate offerte così formulate, Boga non è in vendita“. Il dirigente del Sassuolo, quindi, chiude momentaneamente all’addio del classe ’97, il cui contratto scadrà a giugno 2022.

Il commento di Boga, inoltre, ha fatto letteralmente infuriare gli emiliani e l’esterno dovrebbe anche essere multato dalla società. Oltre ai bergamaschi, ai napoletani e alle piste estere ci sarebbe anche l’interesse della Juventus, distratta però dalla questione allenatore per ora. I nerazzurri, dal canto loro, non sarebbero disposti ad arrivare ad una cifra simile, seppur il profilo sia gradito. Tensione in casa Sassuolo, staremo a vedere quale sarà il futuro di Boga.

Emanuele Tavano