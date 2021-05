Jeremie Boga è pronto a lasciare il Sassuolo e su di lui può scatenarsi un’asta: Napoli e Atalanta in prima fila, l’indiscrezione di Calciomercato.it

Da anni è uno dei talenti più apprezzati del nostro campionato e adesso sembra pronto per compiere un ulteriore salto, all’interno della propria carriera. Jeremie Boga saluterà il Sassuolo al termine di questa stagione, come ammesso personalmente dal calciatore ai microfoni de ‘L’Equipe’. Un salto che l’ivoriano ha ‘rischiato’ già di compiere lo scorso anno, quando Napoli, Atalanta e Rennes apparivano come le principali interessate al talento ivoriano. I due club italiani, però, si preparano ad un secondo round, nella speranza di strappare definitivamente il sì del calciatore e del Sassuolo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, per Jeremie Boga si è formata (nuovamente) la fila: dopo l’addio annunciato del fantasista neroverde, Napoli e Atalanta sono tornate in maniera molto forte sul calciatore, attente anche alla concorrenza che arriva dagli altri campionati: Leicester City, Olympique Marsiglia, Lione e Villareal sono, ad oggi, i principali avversari dei due club nostrani, tutti interessati a prelevare dal Sassuolo il cartellino di Boga (valutato tra i 30 e i 40 milioni di euro).

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, super offerta a Dzeko: decisivo Mourinho

Calciomercato, futuro Boga: non solo Napoli e Atalanta, presto i primi contatti

A partire dalla prossima settimana, dunque, lecito attendersi i primi contatti tra i club interessati e l’entourage di Jeremie Boga. Il Napoli non ha mai perso di vista il talento ivoriano e, presto, tornerà al tavolo delle trattative per comprendere i margini dell’eventuale operazione. Discorso egualmente applicabile per l’Atalanta, alla ricerca di un esterno offensivo capace di rivitalizzare il reparto offensivo di Gian Piero Gasperini. Lione, Marsiglia e Villareal, invece, appaiono leggermente indietro, mentre spaventa la concorrenza del Leicester: non solo per il fascino e per l’attrazione tipica della Premier, ma anche e soprattutto per le capacità economiche del club inglese. Attenzione, quindi, a quelli che saranno i futuri sviluppi sul fronte Jeremie Boga.