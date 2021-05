Edin Dzeko e la Roma: una storia in bilico mentre per il bosniaco suonano forti le sirene americane

Il futuro di Edin Dzeko alla Roma è decisamente incerto. Il bosniaco ha un contratto in scadenza nel 2022, ma l’ingaggio pesantissimo da 7,5 milioni di euro impone ragionamenti molto importanti per la società. In un primo momento l’avventura dell’ormai ex capitano sembrava arrivata sicuramente al termine, nonostante l’addio di Fonseca. Un finale di stagione sostanzialmente positivo con una ritrovata titolarità e l’arrivo di Mourinho hanno in un certo senso rimesso tutto in discussione.

Calciomercato Inter e Juventus, offerta da Los Angeles per Dzeko

A sparigliare ancora una volta le carte però stavolta è arrivata l’offerta dei Los Angeles Galaxy a Edin Dzeko. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, a fare la differenza sarà proprio la chiacchierata con Jose Mourinho: nel colloquio entrambi dovranno manifestare la loro voglia effettiva di continuare insieme. Sapendo che in ogni caso non sarà facile, soprattutto per la Roma, sostituirlo nonostante i 35 anni. L’offerta dai Los Angeles Galaxy secondo la ‘Rosea’ c’è ed è importante, in una città che tra l’altro la moglie Amra conosce molto bene perché ci ha già vissuto in passato da giovane.

In caso di separazione, i nomi principali sarebbero quelli di Belotti e Depay, che piace tanto e Pinto ci starebbe lavorando da un po’. Altra ipotesi Carlos Vinicius che Mourinho ha avuto proprio al Tottenham, fino ad arrivare al sogno Vlahovic. E chissà se Inter e Juventus, due squadre che sono andate a un passo da lui ma che non hanno mai smesso di pensarci, potrebbero tornare in gioco se Dzeko e la Roma decidessero di dirsi addio.