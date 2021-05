Dopo De Zerbi, un altro addio ufficiale molto doloroso per il Sassuolo a fine stagione: ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore



Sarà un’estate di grandi addii per la Serie A. In molte società andranno via giocatori importanti, come verosimilmente Musso e De Paul nell’Udinese, Milenkovic e Pezzella nella Fiorentina, ma non solo. Il Sassuolo va incontro a un ricambio sostanziale, dal momento che Roberto De Zerbi lascerà i neroverdi e lo ha già annunciato. Ad attenderlo c’è lo Shakhtar Donetsk. Per i neroverdi, però, non sarà l’unico addio doloroso e pesante. Locatelli e Berardi sono sempre giocatori molto appetiti dai top club, ma intanto ad annunciare ufficialmente il divorzio a fine stagione è stato Jeremie Boga.

Calciomercato, Boga dice addio al Sassuolo: “Niente accordo, è il momento di andare”

In un’intervista a ‘L’Equipe’, infatti, l’esterno offensivo ivoriano ha spiegato così la decisione: “Da gennaio abbiamo trattato per il rinnovo del contratto, ma non siamo arrivati a un accordo. Quindi abbiamo deciso con i dirigenti che sarò ceduto in estate. Dopo tre anni qui, è arrivato il momento giusto”. Boga non ha chiuso alla possibilità di seguire il mister De Zerbi allo Shakhtar: “Se ci sarà la chance, perché no? In ogni caso non vuol dire che io seguirò il mister dappertutto. Dovremo vedere dove andrà e cosa succederà alla fine della stagione. Non chiudo nessuna porta, ma comunque vorrei fare un ulteriore step”.

Boga viene da una stagione travagliata anche e soprattutto per gli infortuni e il Covid che lo ha fatto rimanere fuori a lungo e ha lasciato anche qualche strascico. Non a caso in queste ultime settimane, da quando ha trovato continuità, l’ex Chelsea è tornato a essere devastante come lo scorso anno. Ovvero la stagione che gli era valsa l’attenzione di tutti i top club italiani (Napoli e Roma in primis) e stranieri. Il Sassuolo è bottega cara, ma il contratto in scadenza 2022 potrebbe favorire anche la Serie A, con anche le big da non escludere.