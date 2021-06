CMIT TV | Repice: “La filosofia di calcio di Guardiola ha fallito”

Intervenuto in diretta al ‘Calciomercato Show’, Francesco Repice duro: “Allegri è di un altro pianeta rispetto a Guardiola, vince le partite”

Nel corso del ‘Calciomercato Show’, speciale diretta tra mercato e attualità che va in onda due volte alla settimana sulla CMIT TV, è intervenuto anche Francesco Repice. Il giornalista di ‘Rai Sport’ ha commentato la sconfitta del Manchester City di Guardiola in finale di Champions League: “La sua filosofia di calcio ha fallito”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Inoltre, Repice ha espresso la propria preferenza per il nuovo tecnico della Juventus: “Il centravanti di Guardiola chi é? Lo spazio… Chiedetelo agli astrofisici! Poi prendi il gol che hai preso e mi viene da ridere, è inconcepibile. Massimiliano Allegri è su un altro pianeta, vince le partite”.