CM.IT – Calciomercato, Ancelotti-Real: contatti confermati

Conferme sui contatti tra Real Madrid e Carlo Ancelotti: le ultime di Calciomercato.it sul futuro della panchina delle merengues

Carlo Ancelotti torna ad essere nel mirino del Real Madrid. Le indiscrezioni apparse nelle ultime ore da parte della stampa spagnola, in particolare da Cadena Ser, hanno trovato puntuale riscontro in quelle che sono le verifiche poste in essere dalla nostra relazione. I primi contatti tra Florentino Perez e Carlo Ancelotti risalgono a due settimane fa: c’era stato, come abbiamo raccontato, l’addio alla pista Antonio Conte viste le eccessive pretese del tecnico salentino. Il Real ha ritenuto troppo anche per le casse madri viste le richieste dal punto di vista dell’ingaggio e dal punto di vista dei nomi fatti dal ex allenatore dell’Inter.

Con Allegri che non ha più potuto attendere ed ha accettato la Juve, è tornato il nome di Ancelotti. È quello che si può definire una sorta di sondaggio di emergenza. Anche perché, per ora, Galtier non convince e Pochettino non si libera dal PSG. Inoltre Raul e Xabi sono ritenuti, vista la scarsa esperienza in panchina, acerbi per gestire quello che dovrebbe essere il Real che vorrebbe annoverare Mbappé nelle sue fila dopo l’Europeo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, Ancelotti dà la disponibilità al Real Madrid

Diversi dirigenti del Real hanno fatto notare al patron Perez come il tecnico di Reggiolo sia l’uomo giusto per pacificare un ambiente che sta vivendo le traversie del post Zidane e che ha le caratteristiche per tenere unito un gruppo che Ha vissuto una stagione difficile. Ancelotti ha dato piena disponibilità al suo ritorno nella capitale spagnola ed è pronto, per questo, a lasciare l’Everton.