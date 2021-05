Corsa ancora aperta per la panchina del Real Madrid: a Conte, Pochettino, Raul e Xabi Alonso va aggiunto il profilo di Galtier

Giorni di riflessione in casa Real Madrid. La lettera pubblicata oggi da AS e firmata da Zinedine Zidane non avrà di certo fatto piacere alla dirigenza merengue, che ha fatto sapere di voler scegliere con relativa calma il suo sostituto. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la candidatura di Antonio Conte (in contatto anche col Tottenham) resta validissima, ma i nodi relativi alla sua mancanza di successi nelle Coppe europee, al suo carattere e anche alla richiesta d’ingaggio, restano. Se Florentino Perez potesse scegliere, non avrebbe dubbi: porterebbe al Bernabeu Mauricio Pochettino. L’allenatore vuole lasciare il PSG, ma i francesi non sembrano intenzionati a rendergli le cose semplici.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Sarri-Lazio, la data della risposta dell’allenatore: le ultime

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

I madrileni, dal canto loro, preferiscono non aggiungere ulteriore tensione ai loro rapporti con Al-Khelaifi, compromessi già dalla Superlega, al quale sperano di strappare Mbappé entro la fine di questa sessione di calciomercato. Le difficoltà per i primi due nomi e i dubbi sulle scommesse Raul e Xabi Alonso rilanciano con forza un nuovo profilo, ex obiettivo del Napoli: Christophe Galtier. Il tecnico ha stupito con le prestazioni del suo Lille campione di Francia e ha lavorato nel suo staff tecnco con gli spagnoli Pedro Gomez, Edu Parras e Diego Perez. L’adattamento linguistico, dunque, non sarebbe un problema. Il Real ci pensa e fonti vicine alla dirigenza hanno confermato che Galtier è in corsa almeno quanto gli altri nomi emersi finora.