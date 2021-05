CM.IT | Sarri-Lazio, la data della risposta dell’allenatore: le ultime

Sono giorni decisivi per la pista Sarri-Lazio. È attesa la risposta definitiva dell’allenatore: tutti gli aggiornamenti

Sono ore di riflessione per Maurizio Sarri. Infatti, come anticipato dalla nostra redazione, il tecnico ex Juve ha deciso di prendersi tre-quattro giorni di tempo prima di dare la risposta definitiva a Lotito. Nel frattempo, è attesa anche l’ufficialità della rescissione con la Juventus. Gli ultimi confronti tra l’entourage del tecnico ed il numero uno biancoleste sono stati positivi, ma lato Sarri permangono dei dubbi sull’aspetto economico e contrattuale. Va ricordato che l’ex Napoli punta ad un accordo tra i 3,5/4 milioni di euro a stagione, e ad un progetto ambizioso in grado di coinvolgerlo a 360 gradi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

La scelta, quindi, attesa entro mercoledì-giovedì, sarà dell’allenatore e non verrà condizionata dagli ottimi rapporti tra Tare ed il suo entourage. Lotito in ogni caso non trascura le altre piste, a partire da quella che porta ad Italiano dello Spezia. Il tecnico di origini siciliane, ricordiamolo, resta tra i più richiesti del momento: nell’ordine, lo vogliono Sassuolo, Verona e Sampdoria.