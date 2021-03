ESCLUSIVO | Calciomercato, offerte da Inter e Lazio per Maksimovic: i dettagli

Il difensore serbo Maksimovic piace a Conte e Inzaghi. Lascerà il Napoli a fine stagione

Ancora Serie A. Con Lazio e Inter in pressing: non mancano le opportunità per Maksimovic, difensore serbo del Napoli, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Come anticipato da Calciomercato.it, l’ex Torino ha rotto con De Laurentiis a causa delle divergenze sul prolungamento. Il calciatore classe ‘91 non ha mai digerito la famosa promessa disattesa sulle cifre del rinnovo e, già da diversi mesi, si è affidato al suo agente Ramadani per trovare una nuova sistemazione in Italia. Le società interessate dovranno quindi giocare d’anticipo. Maksimovic ha già ricevuto le prime offerte contrattuali firmate Lazio e Inter (2,5 milioni di euro a stagione con bonus alla firma) e presto sceglierà la sua prossima squadra.

