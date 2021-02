Il difensore serbo è in scadenza a giugno. Piace in Italia e all’estero, con il West Ham sempre spettatore interessato

Non solo Gattuso e Giuntoli: l’attesa risoluzione del Napoli riguarderà anche la squadra. Tanti, infatti, i giocatori sempre più lontani dal progetto azzurro, a partire dal serbo Maksimovic. In scadenza il prossimo giugno, l’ex Torino si sta guardando intorno da quando è saltato l’accordo per il prolungamento del contratto con il club azzurro. L’intesa, sulla base di un contratto da circa 2,5 milioni di euro a stagione più bonus, era stata raggiunta prima della pandemia. Ma la crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria ha convinto De Laurentiis ad abbassare le cifre, disattendo di fatto una promessa. La distanza è così ancora ampia e difficilmente verrà ridotta a stretto giro. Così, confermano indiscrezioni di Calciomercato.it, il calciatore continua ad approfondire le proposte pervenute nei mesi scorsi.

Calciomercato Napoli, tutte le offerte per Maksimovic

Su queste pagine, avevamo raccontato della ricca proposta del West Ham. Gli inglesi si erano spinti fino a 25 milioni di euro per il cartellino. Ma il rifiuto di De Laurentiis è stato netto, deciso, senza possibilità di aprire una trattativa. Risultano, poi, sondaggi delle milanesi e dei club tedeschi, con cui l’agente del serbo, Ramadani, ha ottimi rapporti.

Napoli: ecco il retroscena di calciomercato su Manolas

Ma c’è un altro difensore che il Napoli avrebbe voluto vendere la scorsa estate: Kostas Manolas. Il greco, ex Roma, ha avuto degli screzi con la proprietà e il suo rendimento, non sempre all’altezza, aveva indotto il ds Giuntoli a sondare il calciomercato. Nessuno, però, è apparso disposto a spendere cifre importanti per il cartellino di un calciatore dall’alto ingaggio. Ed è proprio lo stipendio da oltre 4 milioni di euro a complicare la cessione del greco anche in vista dell’estate. Intanto Manolas è impegnato sul recupero. Ieri Calciomercato.it ha anticipato la notizia sul suo infortunio: rimarrà fermo ai box per almeno tre settimane.

