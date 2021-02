Calciomercato Napoli, se salta Gattuso ecco il traghettatore

Calciomercato Napoli, ipotesi traghettatore fino a fine stagione in caso di esonero di Gattuso: contatti per De Laurentiis

Come anticipato da Calciomercato.it, sono giorni di grande tensione in casa Napoli per Gattuso e Giuntoli. Tecnico e ds azzurro fortemente in bilico, soprattutto il primo si gioca la conferma nell’immediato nelle prossime gare tra le varie competizioni. Decisive soprattutto quella di domani in coppa Italia con l’Atalanta e quella in campionato con la Juventus. In caso di doppio fallimento, la posizione del calabrese potrebbe aggravarsi in maniera irrimediabile.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Cassano: “Ecco l’unico che può sostituire Gattuso”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, starebbe maturando la decisione, nel caso in cui l’esonero del tecnico dovesse rendersi necessario, di affidare la squadra a un traghettatore fino a fine stagione. Rimandando dunque all’estate l’avvio di un nuovo ciclo, per effettuare con maggiore calma tutte le valutazioni. E’ quanto sostiene ‘Tuttosport’, secondo cui ci sarebbero già stati dei contatti con un altro grande ex, Walter Mazzarri. Il livornese sarebbe, secondo il numero uno azzurro, l’ideale per subentrare a stagione in corso e cercare di ottenere il massimo con le risorse a disposizione.