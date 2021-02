Calciomercato Napoli, la situazione di Gattuso sulla panchina azzurra oggetto del dibattito della ‘Bobo Tv’: il parere di Cassano

Giorni cruciali per il futuro del Napoli e del tecnico Gennaro Gattuso. L’allenatore si gioca moltissimo, insieme alla squadra, nelle prossime tre gare: semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Atalanta, scontro in campionato con la Juventus, andata dei sedicesimi di Europa League con il Granada. Come spiegato da Calciomercato.it, situazione tesa a Napoli per Gattuso anche nello spogliatoio. E si continua a dibattere sul possibile erede del calabrese in azzurro.

Napoli, Cassano su Gattuso: “Ha fatto un grande lavoro, può subentrargli solo Spalletti”

Il tema è stato dibattuto anche nella ‘Bobo Tv’ di Vieri su Twitch, diventato ormai uno dei ‘salotti’ del mondo calcistico. Antonio Cassano, come sempre controcorrente, ha espresso così il suo pensiero: “Anche perdendo, con il Genoa il Napoli ha creato tantissimo, sono dati di fatto. Tra mille difficoltà Gattuso ha fatto un ottimo lavoro e vinto anche un trofeo. Al posto suo chi prendi? Benitez era un fenomeno, ma sono cinque anni che è fuori dal calcio che conta, Sarri non prende un progetto in corsa e ha interrotto i rapporti con De Laurentiis. L’unico che può andare oggi a Napoli è Spalletti“.