Gattuso è al centro dei rumors del calciomercato Napoli. Rapporto difficile con De Laurentiis: pronta un’altra panchina in Serie A

C’è aria di rivoluzione in casa Napoli. Dopo essere stato molto vicino a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto, adesso la panchina di Rino Gattuso è in bilico. Le prossime sfide contro l’Atalanta in Coppa Italia e la Juventus in campionato potrebbero essere decisive per il futuro immediato del tecnico calabrese. Ad ogni modo, sembra scontato l’addio a fine stagione. L’ex milanista, però, potrebbe non restare a guardare: secondo quanto riportato dal ‘Corriere Fiorentino’, infatti, il presidente Commisso starebbe pensando a Gattuso come erede di Prandelli per l’anno prossimo alla guida della Fiorentina. L’altro nome in ballo per la panchina viola resta quello di Sarri.