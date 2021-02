Il Milan di Stefano Pioli, l’Inter di Antonio Conte e la Juventus di Andrea Pirlo si preparano al rush finale nella corsa per lo scudetto nella quale, un elemento di assoluta importanza, è dato dalle difese: facciamo il punto sulla situazione delle retroguardie di Inter, Milan e Juventus e dei loro obiettivi in sede di calciomercato anche in vista della prossima stagione

Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia fra la Juventus di Andrea Pirlo e l’Inter di Antonio Conte, il lavoro difensivo della squadra bianconera ha avuto la meglio trascinando la Vecchia Signora all’ultimo atto del torneo. Anche i nerazzurri, nella seconda parte del girone di andata, hanno rodato i giri della loro retroguardia inanellando diverse vittorie in fila. Discorso simile per il Milan che, grazie alle parate di Donnarumma ed alla leadership dei suoi difensori, occupa al momento la prima posizione nel campionato italiano di Serie A. Inter, Milan e Juventus: il punto sulle difese delle big fra criticità, punti di forza e obiettivi in sede di calciomercato.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, Chiellini è tornato decisivo | Demiral blindato!

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Nonostante le prime apparizioni non troppo brillanti al momento del rientro in campo, Giorgio Chiellini, capitano e leader emotivo della squadra, è tornato ai livelli originali delle sue prestazioni fornendo una garanzia non di poco conto per Andrea Pirlo. Non solo, anche Merih Demiral, difensore centrale turco ex Sassuolo, si sta dimostrando una certezza assoluta per la retroguardia della Vecchia Signora, nonostante il giovane sia seguito da molti top club europei. Qualche dubbio in più viene destato dal rendimento di Leonardo Bonucci e, soprattutto di Alex Sandro, laterale sinistro arrivato nell’estate di calciomercato del 2015.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, furia Conte con l’arbitro: Bonucci risponde per le rime

In entrata invece, la suggestione è legata al nome di un grande ex della Serie A, in particolare del Milan. Stiamo parlando di Thiago Silva, difensore centrale brasiliano al momento in forza al Chelsea.

Calciomercato Inter e Milan, diversi esuberi verso l’addio per i nerazzurri | Rossoneri, il futuro passa dai rinnovi

LEGGI ANCHE>>>Inter, nuova mossa da parte di Suning: tempi stretti | BC Partners in attesa

L’Inter di Antonio Conte ha un suo zoccolo duro di difensori centrali che sembrano al momento inamovibili in sede di calciomercato: parliamo di Stefan de Vrij, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Discorso differente per Aleksandar Kolarov e Andrea Ranocchia. I due esperti giocatori al servizio di Conte potrebbero infatti lasciare la Beneamata al termine di questa stagione, così come Ashley Young che, finora, non ha convinto al 100% in questa seconda annata con la maglia del club nerazzurro. Sulla fascia destra invece, non ci sono problemi con Hakimi, diventato sempre più importante nell’economia del gioco della Beneamata.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, lite Agnelli-Conte | Ecco cosa rischiano

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Milan, “trattativa vicina alla conclusione”: il colpo sfumato a gennaio!

In casa Milan invece, il discorso è maggiormente legato ai rinnovi contrattuali dei big della difesa a disposizione di Stefano Pioli, in particolare del futuro di Gianluigi Donnarumma, portierone classe 1999 del Diavolo. Il giocatore assistito da Mino Raiola è in scadenza di contratto al termine di questa stagione, ma i discorsi sul rinnovo sono già sul tavolo. Discorso leggermente differente per Alessio Romagnoli, capitano del Milan. Il nativo di Anzio va in scadenza nel 2022 ed ha una valutazione di mercato attuale intorno ai 35/40 milioni di euro.

In entrata invece, il grande sogno è dato dal nome di Sergio Ramos, bandiera del Real Madrid in uscita dai Blancos.