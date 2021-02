Dalla Spagna sono certi che Sergio Ramos non rinnoverà il proprio contratto con il Real Madrid. Il calciatore lo avrebbe già comunicato al club. Big del calcio europeo in agguato

Sergio Ramos è uno dei big del calcio mondiale con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. In Italia si aspettano novità in merito ai contratti di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu ma in Spagna due pezzi da 90, come appunto il difensore del Real ma anche Lionel Messi, sono in attesa di conoscere il loro futuro.

Il Real Madrid rischia di perdere seriamente il suo calciatore simbolo al termine della stagione. La crisi economica sta colpendo davvero tutti, anche un club importante e prestigioso come quello guidato da Florentino Perez, e Sergio Ramos potrebbe così decidere di cambiare aria. Stando a quanto riportato dal giornalista, Siro López, a ‘El Golazo de Gol’, il 34enne di Camas avrebbe comunicato al Real che non rinnoverà il contratto e che il suo futuro sarà in un altro club europeo.

Calciomercato, sfida tra big per Ramos

Le big ovviamente hanno drizzato le orecchie, con il Psg pronto a farsi avanti per il forte difensore. La disponibilità economica non manca così come al Manchester United. In Italia, Sergio Ramos è stato accostato soprattutto alla Juventus. I bianconeri, con gli arrivi di Cristiano Ronaldo e de Ligt, hanno dimostrato di essere capaci di acquisti di tale calibro. Ramos riabbraccerebbe così il campione portoghese. I prossimi giorni serviranno per capire chi deciderà davvero di farsi sotto per il campione spagnolo.

La Juventus è chiamata, innanzitutto, a fare chiarezza sul reparto difensivo, dove c’è abbondanza, con Chiellini tornato nuovamente protagonista. Se i bianconeri dovessero riuscire a mettere a segno il colpo Ramos, il futuro di Demiral, che piace tanto in Inghilterra – soprattutto al Liverpool – sarebbe segnato. Il turco faticherebbe ancor di più, infatti, a trovare spazio, vista anche la presenza di de Ligt e Leonardo Bonucci.

Nei giorni scorsi Sergio Ramos è stato accostato anche al Milan. Il club rossonero, tornato protagonista in Italia, con l’accesso in Champions League sarebbe una meta importante anche per lo spagnolo, che non ha mai nascosto l’ammirazione per Paolo Maldini. Il problema – non certo da poco – ovviamente è rappresentato dall’alto ingaggio che Ramos pretenderebbe.