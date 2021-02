Il Real Madrid è pronto a cedere uno tra Casemiro e Varane. La Juventus – a caccia di rinforzi – osserva interessata

Non è certamente un momento facile per il calcio mondiale. Anche il Real Madrid potrebbe essere costretta a vendere uno dei suoi campioni nella prossima sessione di calciomercato. Eduardo Inda, Direttore di OkDiario, intervenuto ai microfoni di ‘El Chiringuito de Jugones’, non ha dubbio: “I Blancos hanno una situazione economica difficile, non vorrebbero doverlo fare, ma il club sta valutando la possibilità di vendere“. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Tra i calciatori sacrificabili ci sarebbero Casemiro e Raphael Varane. Il brasiliano (28 anni) e il francese (27 anni) potrebbero permettere un buon incasso che aiuterebbero le finanze dei capitolini, che in estate sono comunque intenzionati a mettere a segno un grande colpo in attacco e i nomi di Haaland e Mbappe, continuano ad essere in cima alla lista dei desideri. Casemiro, con un contratto in scadenza nel 2023, ha una valutazione intorno ai 40 milioni di euro e potrebbe certamente fare comodo alla Juventus, che ha voglia di rafforzare la mediana.

Calciomercato Juventus, sfida alle big per Varane

Il nome che però potrebbe stuzzicare di più la fantasia del club bianconero è certamente Varane. Il francese in passato è stato accostato alla Vecchia Signora e siamo sicuri che continua ad essere sul taccuino di Paratici e Agnelli. Varane ha solo 27 anni e rappresenterebbe l’acquisto giusto per ringiovanire il reparto difensivo. Da qui a fine stagione andrà fatto chiarezza sul reparto, che vede un Chiellini tornato in grande spolvero.

Bisognerà fare delle scelte, perché l’italiano, che ad agosto compirà 37 anni, non è più giovanissimo, così come Bonucci che, invece, ne farà 34 il primo maggio. La posizione più salda sembra essere quella di de Ligt: l’investimento fatto è stato di quelli importanti e l’olandese rappresenta il presente e il futuro della Juventus. Demiral, invece, potrebbe partire. Il turco ha mercato soprattutto in Inghilterra e se dovesse arrivare un’offerta sui 40-50 milioni di euro i bianconeri la prenderebbero certamente in considerazione. Con l’addio dell’ex Sassuolo sarebbe certamente più facile puntare su Varane. Il francese ha un contratto in scadenza solo nel 2022 e questo non fa altro che abbassare il suo prezzo, sui 30-35 milioni. Impensabile che la Juve sia l’unica squadra a sulle tracce del centrale della Nazionale di Deschamps. Varane, infatti, è un’idea anche di Psg e Manchester United, pronti a presentare la loro offerta.