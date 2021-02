Gigi Buffon stasera scenderà in campo per la sfida di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Ma c’è spazio anche per parlare di futuro

Il numero 77 della Juventus, Gigi Buffon, guiderà la Juventus questa sera nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, contro l’Inter. Il 43enne portiere, nonostante gli anni che avanzano, ha tutta l’intenzione di continuare a giocare e dimostrare di essere ancora in grado di poter esprimersi a grandi livelli. Lo stesso agente del campione del Mondo 2006, Silvano Martina, ai nostri microfoni ha svelato tutti segreti della longevità di Buffon e un appuntamento fissato con i dirigenti bianconeri per discutere dell’eventuale prolungamento di contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno prossimo. E anche Michelangelo Rampulla, portiere della Juventus dal 1992 al 2002, ha parlato di questa possibilità: “Gigi ha tutto per poter continuare – le sue parole a ‘Radio Punto Nuovo’ – Non mi stupisce che sia arrivato a 43 anni e ci sia arrivato a questi livelli. Stiamo parlando di un fuoriclasse, senza dubbio uno dei migliori di sempre. Ho parlato con lui un po’ di tempo fa, mi ha detto che vuole continuare perché si diverte“.

Rampulla si è, poi, soffermato anche sulla prima esperienza assoluta sulla panchina di un grande club come la Juventus di Andrea Pirlo: “Bisogna dargli un po’ di rodaggio. È avvantaggiato dall’avere in squadra fuoriclasse assoluti che lo stanno aiutando. Credo stia facendo bene e, se questo è l’inizio, ha tutte le qualità per diventare un grande allenatore“.