Juventus-Inter, fuori Chiesa e McKennie: la probabile formazione di Pirlo

Stasera alle 20.45, all’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena Juventus-Inter, ritorno della semifinale di Coppa Italia

C’è grande attesa per il ritorno della semifinale di ritorno della Coppa Italia tra la Juventus e l’Inter. All’andata, una settimana fa, allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano è stato decisivo Cristiano Ronaldo che, con una doppietta, ha risposto all’iniziale vantaggio di Lautaro Martinez. Senza gli squalificati Arturo Vidal, ex della partita, e Alexis Sanchez, l’altro grande ex della sfida, Antonio Conte, potrebbe affidarsi a Christian Eriksen, oltre alla collaudata coppia d’attacco ‘Lu-La’, con l’argentino in coppia con Romelu Lukaku. Dall’altra parte, Andrea Pirlo deve fare i conti con la sindrome influenzale che frena Arthur e Alvaro Morata, mentre Paulo Dybala è in ripresa e potrebbe accomodarsi in panchina dal prossimo match di campionato, contro il Napoli, col mirino puntato alla Champions League, all’andata degli ottavi di finale contro il Porto. Nel frattempo, questa sera il tecnico bianconero potrebbe varare una squadra alternativa, rispetto a quella mandata in campo nelle scorse settimane.

Stando, infatti, a quanto sostiene la ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe rifiatare sia Federico Chiesa che Weston McKennie, ormai titolari inamovibili nello scacchiere della squadra campione d’Italia in carica. Al loro posto, probabile l’utilizzo di Juan Cuadrado a destra nei quattro di centrocampo, coperto alle spalle da Danilo, e Federico Bernardeschi sulla fascia opposta, pronto a formare la catena di sinistra con Alex Sandro. In difesa, oltre ai già citati esterni, dovrebbero esserci Merih Demiral e Matthijs de Ligt. A giostrare, invece, sulla linea mediana del campo, ci saranno Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot. Dulcis in fundo, ecco Dejan Kulusevski e l’inamovibile Cristiano Ronaldo a formare la coppia d’attacco. Una decisione che potrebbe nascere dalla necessità di far riposare Chiesa e McKennie, sempre in campo e uomini cardine di questa nuova Juventus targata Andrea Pirlo. Attenzione, però, alla possibile sorpresa dell’ultimo minuto: capitan Giorgio Chiellini potrebbe prendere il posto di de Ligt e posizionarsi al fianco di Demiral. Con il 36enne roccioso difensore centrale, potrebbe profilarsi il duello tutto fisico con Lukaku, già visto nel match di campionato del 17 gennaio scorso. Manca davvero poco e ne sapremo di più.