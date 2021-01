L’intervento in esclusiva a CMIT TV di Silvano Martina su Gianluigi Buffon: l’agente ci svela i segreti e il futuro del portiere della Juventus

"Ecco Il Segreto Di Gigi Buffon" | Intervista ESCLUSIVA all'Agente!

43 anni e non sentirli. Passando di record in record. Gianluigi Buffon continua ad alimentare il proprio mito tra i pali, come confermato anche da Andrea Pirlo dopo il match di Coppa Italia della Juventus contro la Spal: “Gigi avra ancora spazio in stagione, anche perché resta ancora uno dei migliori nel suo ruolo”. Parole di stima da parte del tecnico bianconero ex ex compagno, con Buffon che potrebbe proseguire la propria carriera anche la prossima stagione.

Silvano Martina, intervenuto in esclusiva a CMIT TV, ha svelato diversi retroscena sul proprio assistito, toccando anche il tema rinnovo: “Il segreto di Gigi è la professionalità , la passione e l’amore per il lavoro che svolge. Un altro anno da giocatore con la Juventus? Siamo rimasti d’accordo di incontrarci a fine marzo per fare il punto della situazione. Vedremo se continuerà o se smetterà : faremo una valutazione a 360 gradi e poi prenderà una decisione”.

