Calciomercato Juventus, sacrificato di lusso | Casemiro dal Real! Le cifre

Aria di rivoluzione in casa Real Madrid, non solo in panchina. La Juventus monitora la situazione di Casemiro: cifre e dettagli

Sono settimane bollenti per il Real Madrid di Zidane. I ‘Blancos’, dopo la clamorosa eliminazione in Coppa del Re, hanno perso ulteriore terreno in Liga nei confronti dell’Atletico Madrid. La stagione di Benzema e compagni, e su tutti quella dell’allenatore francese, passerà dunque attraverso la Champions League, dove gli spagnoli affronteranno agli ottavi l’Atalanta di Gasperini. In ogni caso, si parla ormai da diverse sessioni della rivoluzione che Florentino Perez vuole attuare nell’attuale rosa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, occhi su Casemiro | Cifre e dettagli

Dopo la delusione Hazard, il presidente del Real sogna Mbappé o Haaland per l’attacco. Per arrivare ad una delle due stelle, però, serviranno inevitabilmente dei sacrifici. In questo senso, stando al portale ‘dondiario.com’, Varane e Casemiro sono i primi due nomi che potrebbero finire sul mercato in caso di rivoluzione. Il centrocampista brasiliano, in particolare, potrebbe fare gola alla Juventus, che lo ha già seguito in passato ed è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo. L’esperto 28enne è in scadenza di contratto nel 2023 e valutato circa 40 milioni di euro dalla dirigenza dei ‘Blancos’. Non è quindi escluso che il club bianconero possa fare un tentativo già nella prossima estate. Occhi puntati, dunque, sull’asse Torino-Madrid.