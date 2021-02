Da Chiesa a Rabiot, ben dieci calciatori della Juventus sono diffidati e quindi a rischio squalifica per l’eventuale finale di Coppa Italia

Alla Juventus potrebbe bastare anche un pareggio – o addirittura una sconfitta per 1-0 – stasera contro l’Inter per conquistare la qualificazione alla finale di Coppa Italia. I bianconeri sono forti del 2-1 conquistato la scorsa settimana al ‘Meazza’ e per questo i favoriti per l’accesso all’ultimo atto del torneo nazionale. Ultimo atto, però, a cui rischiano di non partecipare diversi calciatori della formazione allenata da Andrea Pirlo.

In casa Juve si registrano infatti ben dieci calciatori diffidati, quasi un’intera squadra. Sono tutti nomi ‘pesanti’: partiamo dal più ‘pesante’, ovvero Cristiano Ronaldo, poi de Ligt, Chiesa, Morata, Alex Sandro, Demiral, Bentancur, Rabiot, Arthur e infine Bernardeschi.

Chiesa è nell’elenco dei diffidati, le ultime indiscrezioni dicono però che Pirlo è intenzionato a farlo rifiatare. Idem McKennie, che probabilmente verrà rimpiazzato da Cuadrado, con Danilo alle spalle del colombiano e Alex Sandro sull’out mancino. Come all’andata, al posto dell’ex Fiorentina agirà Federico Bernardeschi.

In casa Inter, invece, sono cinque quelli a rischio squalifica: Brozovic, Darmian, Eriksen, Ranocchia, Skriniar, Young. Proprio Eriksen si gioca una maglia da titolare con Gagliardini nel ruolo che doveva essere di Vidal, squalificato stasera. Le ultime danno tuttavia in vantaggio il centrocampista ex Atalanta, con il danese che entrererebbe sicuramente a gara in corso, specie se la partita non dovesse incanalarsi sui binari giusti per Lukaku e compagni.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi: Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lautaro, Lukaku. All.: Conte

Arbitro: Mariani di Aprilia