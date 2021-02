Juventus, Giudice Sportivo | UFFICIALE: due turni di squalifica a Baronio!

Due giornate di squalifica per Roberto Baronio, collaboratore tecnico di Pirlo, allontanato dall’arbitro nel primo tempo di Juve-Roma

Archiviato un altro weekend di campionato, il fitto calendario prevede tra oggi e domani le due semifinali di ritorno di Coppa Italia. La Juventus, in vantaggio per 2-1, ospita l’Inter del grande ex Conte, mentre domani il Napoli sarà impegnato a Bergamo contro l’Atalanta. Si riparte dallo 0-0 dell’andata. Nel frattempo, il Giudice Sportivo della Serie A ha reso note le decisioni relative alla 21esima giornata di campionato che si è disputata tra venerdì e domenica. Spicca la sanzione a Roberto Baronio, collaboratore di Pirlo, che è stato allontanato dal direttore di gara nel primo tempo di Juve–Roma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Serie A, Giudice Sportivo | Undici giocatori squalificati, due turni a Baronio!

Il tecnico è stato squalificato per le prossime due giornate “per avere, al 45° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un’espressione insultante“. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Sono inoltre undici i calciatori squalificati per un turno, e che salteranno quindi la prossima giornata. Si tratta di di Sofyan Amrabat (Fiorentina), Milan Badelj (Genoa), Davide Calabria (Milan), Marco Davide Faraoni (Hellas Verona), Gianmarco Ferrari (Sassuolo), Riccardo Improta (Benevento), Artur Ionita (Benevento), Mattias Svanberg (Bologna), Rafael Toloi (Atalanta), Lorenzo Tonelli (Sampdoria) e Mattia Zaccagni (Hellas Verona).