"HAALAND per la ricerca della perfezione ricorda CR7"

#Calciomercato #CristianoRonaldo #Haaland



"HAALAND ha come modello Cristiano RONALDO"



Nella nostra diretta, il collega Fabrizio Gabrielli, ci parla di Cristiano Ronaldo e della sua resa nella Juventus. Parlando anche degli allenatori che lo hanno allenato, da Allegri a Pirlo passando per Sarri, scopriamo chi lo ha valorizzato di più. Gabrielli ci da anche il suo pensiero su un giovane che potrebbe raccogliere il testimone di CR7 e che come il portoghese si sta rivelando una macchina da goal: Erling Haaland! Tutte le news di calciomercato insieme a noi!



