Subito scintille in Juve-Inter per un paio di episodi arbitrali che non sono piaciuti a Conte e Bonucci che non sta a guardare

Juventus-Inter regala sempre match infuocati, soprattutto per gli animi che si surriscaldano per l’indole dei protagonisti in campo ma anche e soprattutto per la sentita rivalità. È stato subito il caso anche della partita di stasera, con Antonio Conte furioso con l’arbitro per due episodi. Prima il mancato rigore su Lautaro Martinez: l’argentino stava calciando ma non è riuscito a colpire il pallone ed è caduto a terra dolorante per un presunto contatto in area con Bernardeschi. I replay non chiariscono se effettivamente ci sia stato un contrasto falloso. Il tecnico nerazzurro e la panchina hanno protestato a lungo con l’arbitro Mariani mentre Valeri controllava al Var. Nulla di fatto nonostante la furia dell’allenatore salentino.

Juventus-Inter, scintille tra Conte e Bonucci: cosa è successo

Pochissimi minuti dopo il secondo episodio che ha fatto nuovamente scattare Conte, ovvero il cartellino giallo su Darmian per un fallo su Cristiano Ronaldo in scivolata. L’allenatore interista non ci ha visto più e ha ripreso a protestare, anche perché poi secondo lui l’arbitro avrebbe dovuto utilizzare lo stesso metro di giudizio e ammonire Bernardeschi. Leonardo Bonucci, seduto in panchina, non ha gradito affatto le proteste di Conte e lì si sono accese le scintille tra il difensore della Juve e la panchina nerazzurra. “Devi rispettare l’arbitro!”, ha rimbrottato Bonucci al suo ex allenatore.

Subito derby d’Italia infuocato, con Conte che poi ha spiegato le sue ragioni al IV Uomo Daniele Chiffi. Al tecnico non è piaciuto il metro di giudizio utilizzato in campo dal direttore di gara Mariani, con il giallo a Darmian – che comunque non era diffidato – e poi invece per Bernardeschi, che invece con un giallo salterebbe la finale così come sarà per Alex Sandro. Scatenato l’ex ct della Nazionale, anche per il mancato rigore su Lautaro Martinez. Da alcune inquadratore l’argentino sembra addirittura ciccare il pallone, ma in realtà è proprio il numero 10 calcia il piede di Bernardeschi. Sta di fatto che il Var Valeri ha deciso di non intervenire. Poi il botta e risposta piccato con Bonucci, che ha difeso l’arbitro dalla panchina.