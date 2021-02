Calciomercato | Scambio Juventus-Inter: l’attaccante va da Pirlo!

Juventus e Inter si sfideranno stasera a Torino per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. In estate i due club, rivali in campo, potrebbero tornare a fare affari. Sul piatto sono pronti a finire Alexis Sanchez e Aaron Ramsey

Juventus e Inter sono pronte a sfidarsi fra pochi minuti a Torino per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Si riparte dal 2 a 1 dell’andata: Andrea Pirlo e Antonio Conte vogliono conquistare la finale, affidandosi ai loro uomini migliori.

Juve e Inter saranno dunque rivali. Una sfida, che stasera metterà di fronte due squadre, che quasi certamente si giocheranno fino alla fine lo scudetto (molto probabilmente insieme al Milan di Stefano Pioli). Rivali in campo ma possibili alleate fuori. Le due squadre, infatti, potrebbero, darsi appuntamento al termine della stagione per tornare a fare affari insieme.

Calciomercato Juventus, scambio Ramsey-Sanchez: l’idea per l’estate

Sul tavolo potrebbero così finire Alexis Sanchez e Aaron Ramsey,che alle 20.45 non partiranno titolari (l’ex Arsenal non sarà nemmeno in panchina). Il cileno non è certo considerato un punto fermo della squadra di Antonio Conte tanto che a gennaio avrebbe potuto lasciare l’Inter se si fosse trovato l’accordo con la Roma per lo scambi con Edin Dzeko. Come vi abbiamo raccontato il problema, che ha fatto saltare la trattativa, era legato alla differenza a lordo dello stipendio tra i due attaccanti. Non è stata trovata la giusta quadratura del cerchio e Sanchez – così come Dzeko – è rimasto a disposizione di Antonio Conte.

L’addio all’Inter di Sanchez, però, potrebbe essere solo stato rinviato. Come detto l’ex Barcellona, Udinese e Manchester United potrebbe trasferirsi alla Juventus, in cambio di Ramsey. Il gallese – condizionato dagli infortuni – non è riuscito a convincere del tutto e un addio non si può certo escludere (piace anche in Inghilterra, a Tottenham e Arsenal). La Juventus valuta l’ex Gunners circa 20 milioni di euro; l’Inter, invece, per il cileno vorrebbe 10 milioni. Per lo scambio dunque servirebbe far quadrare i conti sul prezzo dei cartellini ma i loro stipendi, praticamente identici sia al netto (7/7,5 milioni di euro)che al lordo (entrambi godono dei benefici del decreto crescita)