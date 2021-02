Dopo il 2-1 dell’andata, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, la Juventus ospita l’Inter per il ritorno della semifinale di Coppa Italia

L’Inter cerca l’impresa contro la Juventus, in trasferta, nella semifinale di ritorno della Coppa Italia. I bianconeri di Andrea Pirlo, reduci dalla vittoria in campionato contro la Roma, hanno battuto gli avversari di giornata all’andata per 2-1, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. I nerazzurri di Antonio Conte, che hanno sconfitto la Fiorentina venerdì scorso in Serie A, devono vincere con due gol di scarto per approdare alla finale della competizione nazionale. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI JUVENTUS-INTER

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro. All. Conte

ARBITRO: Maurizio Mariani