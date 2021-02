Paratici prova a piazzare il colpo Gosens per la corsia sinistra di Pirlo, ma da considerare c’è anche il possibile arrivo di Marcelo dal Real Madrid

Uno dei giocatori che continua a mettersi in mostra con la maglia dell’Atalanta è sicuramente Robin Gosens. Dopo un’ottima stagione terminata nel 2020, l’esterno tedesco ha continuato a trovare assist e gol con la divisa orobica. Attirare su di sé l’attenzione dei grandi club era scontato, partendo soprattutto dalla Juventus. I bianconeri si stanno muovendo per convincere il giocatore tedesco a cambiare casacca in estate, passando da Bergamo a Torino, stando a quanto riportato da ‘TodoFichajes’.

Pirlo sulla corsia sinistra avrebbe in mente un altro obiettivo, però: si tratta di Marcelo, in uscita dal Real Madrid, in maniera anche abbastanza burrascosa dopo le polemiche scatenate dai tifosi delle merengues. L’esterno brasiliano, però, ha ben sei anni in più di Gosens, che quest’anno ne farà 27, inoltre quest’ultimo ha già una buona dimestichezza con il campionato italiano, il che lo renderebbe già pronto a scendere in campo con la nuova maglia.

Calciomercato Juventus, colpo dalla Serie A

L’uno non esclude l’altro, però, soprattutto perché Paratici potrebbe provare a piazzare il doppio colpo pensando anche sul lungo periodo: Marcelo potrebbe tornare utile subito, ma con l’età che lo sta accompagnando verso i 33 anni potrebbe esserci l’avvicendamento con Gosens sia durante il campionato che nelle stagioni successive. Inoltre, ‘TodoFichajes’ parla della possibilità di un acquisto da parte di Paratici con successivo prestito all’Atalanta: così facendo l’esterno tedesco rimarrebbe alla corte di Gasperini per un altro anno, in attesa poi di trasferirsi in bianconero dalla stagione 2022/2023. Possibilità molto remota e che non sembra facilmente percorribile, soprattutto a fronte di un investimento importante da parte dei bianconeri.

Intanto Paratici è in contatto con l’agente del giocatore e la trattativa sembra stia andando avanti. Gosens è intenzionato, dal suo canto, a compiere il salto verso una squadra di maggior blasone in Serie A e puntare alla vittoria dello Scudetto: con il contratto in scadenza nel 2022, il suo valore di mercato di 30 milioni di euro potrebbe anche calare verso cifre più abbordabili per la Vecchia Signora. Per Marcelo, invece, la cifra continua ad aggirarsi intorno ai 10 milioni, anche a fronte di una situazione che lo ha messo sull’uscio del Santiago Bernabeu.