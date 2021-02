La Juventus starebbe già pensando al prossimo calciomercato estivo, con un profilo di grande esperienza e caratura internazionale per la difesa che sarebbe negli obiettivi

La Juventus sta trovando la quadratura nel cerchio in questo campionato dopo un avvio non proprio esaltante. La partita vinta contro la Roma è stata in qualche modo significativa per quella che è la nuova verve bianconera, soprattutto contro le squadre che giocano bene a calcio. La squadra di Pirlo ha atteso i giallorossi, colpendo poi nelle pochissime occasioni avute: massimo risultato col ‘minimo sforzo’. E la Juventus che scaccia in maniera importante la Roma e si rilancia in zona scudetto, soprattutto considerando che deve ancora recuperare una partita.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: idea Thiago Silva

In tutto questo c’è la Champions League, altro grande obiettivo della dirigenza bianconera e in particolare di Cristiano Ronaldo, arrivato a Torino proprio per questo. La Juve è in pieno ricambio generazionale, soprattutto in difesa diversi uomini cominciano a sentire il peso degli anni. Vedi Chiellini e Bonucci, con de Ligt che scalpita e Demiral che in realtà non sembra molto nei radar di Pirlo. Forse anche per questo tanti difensori vengono accostati alla Vecchia Signora. L’ultimo, per la verità in controtendenza, è addirittura Thiago Silva. Il brasiliano è al suo primo anno con il Chelsea, che proprio poche settimane fa ha cambiato allenatore prendendo Tuchel, allenatore di Thiago Silva lo scorso anno al PSG.

L’ex Milan ha 36 anni, ma resta uno dei migliori al mondo, secondo ‘Don Balon’ la Juventus e il Barcellona vorrebbero provare a prenderlo sfruttando la scadenza nel 2021. Anche se esiste un’opzione per il rinnovo fino al 2022 per il Chelsea, in ogni caso sarebbe un’operazione low cost (a zero o con un piccolo indennizzo) e per vincere la Champions. Un affare poco in linea con quello che potrebbe essere il nuovo progetto più giovane, ma l’arrivo di Thiago Silva stuzzicherebbe qualsiasi società, soprattutto affiancato a gente già decisamente esperta come i vari Bonucci e Chiellini. E con un pacchetto arretrato del genere sicuramente le chance di vittoria nel brevissimo termine si alzerebbero sensibilmente. Magari con un contratto annuale e non eccessivamente impegnativo per entrambe le parti.