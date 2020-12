Calciomercato Juventus, per Diego Costa offerte dal Brasile e dall'Arabia

Diego Costa, dopo essersi svincolato dall’Atletico Madrid, è stato accostato a diversi club. Tra questi, c’è anche la Juventus di Pirlo

La Juventus ha bisogno di un altro centravanti e, nell’ormai imminente sessione di mercato di gennaio, potrebbe intervenire proprio per rinforzare il reparto avanzato. I nomi che circolano sono tanti, dall’ex Fernando Llorente, in uscita dal Napoli, a Leonardo Pavoletti, nell’ambito dell’operazione Reynolds col Cagliari, fino ad arrivare a Diego Costa. Il centravanti brasiliano, naturalizzato spagnolo, si è svincolato ieri dall’Atletico Madrid per motivi personali. Ma la presenza di un calciatore di questo calibro, a parametro zero, sul mercato ha dato il via ad una ridda di voci sul suo futuro. E dall’Inghilterra, oltre a parlare dell’interesse dell’Arsenal, il 32enne bomber viene accostato anche alla Juventus di Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, offerte da Brasile e Arabia Saudita per Diego Costa

Diego Costa aveva un contratto in essere con l’Atletico Madrid da circa 8.5 milioni di euro all’anno, una cifra decisamente importante alla luce anche dello stop, momentaneo, al cosiddetto ‘Decreto Crescita’ che condizionerà anche il calciomercato dei club italiani a gennaio. Nel frattempo, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it in Spagna, per l’ex attaccante del Chelsea, tra le altre, sono arrivate offerte importanti dal Brasile (si tratterebbe di un ritorno a casa essendo nativo di Lagarto), e dall’Arabia Saudita, da club non ancora identificati. Con 181 gol all’attivo, il classe 1988 si candida ad essere uno dei calciatori più chiacchierati in vista della sessione invernale del calciomercato, che aprirà i battenti il 4 gennaio 2021.