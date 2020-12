Arteta in crisi di risultati sulla panchina dell’Arsenal: spunta l’ipotesi Sarri, che avrebbe già pronti alcuni nomi per gennaio

Il rapporto tra Maurizio Sarri e la Juventus è ormai destinato ad interrompersi: l’accordo per la rescissione contrattuale è ormai ad un passo e il tecnico può quindi diventare appetibile sul mercato. E in questo senso uno dei club che potrebbero maggiormente interessarsi a Sarri è l’Arsenal. Lo sottolinea ‘Calciomercatoweb.it’, secondo cui i ‘Guenners’ starebbero pensando anche a lui, oltre ad Allegri, per la panchina.

La stagione di Arteta, iniziata al meglio con la vittoria del Community Shield contro il Liverpool, sta invece continuando a peggiorare. La squadra fatica ad ingranare, segna poco ed è lontana dai posti Champions, vero obiettivo stagionale del club inglese. Ecco perché non è da escludere l’opzione di un cambio di allenatore. Allegri è tra i nomi più graditi e l’allenatore potrebbe portarsi tre giocatori dalla Juventus, ma attenzione anche al profilo di Sarri. I due tra l’altro sarebbero in lizza anche come possibile successore di Zidane al Real Madrid.

Calciomercato, da Jorginho a Dybala: la lista di Sarri per l’Arsenal

Chiaro che Sarri, giustiziere proprio dell’Arsenal nella finale di Europa League vinta nel corso della sua annata al Chelsea, avrebbe già pronti alcune richieste alla dirigenza londinese nel caso in cui dovesse accettare l’offerta dei ‘Gunners’. Il primo nome sarebbe quello di Arek Milik. Con un attacco che fatica ad ingranare, il polacco potrebbe essere il nome giusto e potrebbe senz’altro essere un colpo fattibile per gennaio. Così come uno tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso, entrambi fuori dai piani di Lampard. Lo spagnolo sarebbe ancor più facile da acquistare rispetto all’italo-brasiliano visto il rapporto ormai logoro con Lampard. I due esterni difensivi però, piacciono anche a Juventus ed Inter.

E a proposito di Juventus attenzione al nome di Paulo Dybala. Sarri è un estimatore dell’argentino, che ancora non ha rinnovato il suo contratto con la Juventus e non è riuscito a calarsi in pieno nello scacchiere di Andrea Pirlo. Ecco dunque che la ‘Joya’ potrebbe essere la grande richiesta da parte del tecnico toscano, nel caso in cui questi sedesse sulla panchina inglese. L’ultimo nome poi è quello di Jorginho, pupillo dell’allenatore e ritenuto il metronomo indispensabile nel proprio scacchiere.

