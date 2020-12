Calciomercato, Allegri rifà l’Arsenal: tre acquisti dalla Juventus

Massimiliano Allegri potrebbe essere scelto dall’Arsenal come prossimo manager e chiedere tre acquisti dalla Juventus

L’Arsenal di Arteta non decolla e in Inghilterra si fa strada l’ipotesi di un esonero per il manager spagnolo. Tra i possibili sostituti c’è anche Massimiliano Allegri, un profilo che piace molto in Premier League. In Inghilterra pensano già a quali potrebbero essere i rinforzi che il tecnico toscano chiederebbe ai ‘Gunners’ e ovviamente si guarda in casa Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Sarebbero ben tre i calciatori di proprietà della società bianconera che potrebbero seguire Allegri a Londra. Il primo sarebbe Paulo Dybala che con il tecnico toscano ha toccato forse il livello più alto della sua carriera. L’argentino andrebbe a ridare vigore ad un attacco in difficoltà dove Pepe non sta vivendo un grande momento.

Calciomercato Juventus, da Dybala a Rugani: l’Arsenal di Allegri

A centrocampo invece occhi puntati su Khedira che la Juventus darebbe via anche gratis, essendo completamente fuori il progetto di Pirlo. Infine, Allegri potrebbe richiedere – seocndo il ‘Sun’ – anche Daniele Rugani, attualmente in prestito al Rennes e già in passato accostato all’Arsenal. Questo il tris di colpo che potrebbe chiedere l’ex Juve per rilanciare i ‘Gunners’.

