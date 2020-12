Marten de Roon va in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Il giocatore potrebbe essere un’idea per Juve e Barcellona

Marten de Roon è certamente uno degli uomini chiave dell‘Atalanta di Gian Piero Gasperini. La squadra bergamasca senza il suo leader fatica non poco e in rosa non sembra esserci un suo sostituto all’altezza. Un problema che potrebbe essere permanente da primo luglio 2021. Ad oggi, infatti, non c’è alcun accordo tra le parti per proseguire insieme. Le prestazioni del classe 1991 non sono certamente passate inosservate tanto da diventare un punto fermo della Nazionale olandese.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Non è certamente un caso se de Roon in queste settimane è stato accostato al Barcellona, dove ritroverebbe il connazionale Koeman che lo conosce bene.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Ronaldo nel mirino: “Gli importa solo di se stesso. L’ha surclassata”

Calciomercato Juventus, de Roon opportunità bianconera

L’olandese potrebbe però essere un’opportunità, non solo per i blaugrana, ma anche per le squadre italiane. La Juventus, ad esempio, è chiamata a rinforzare il centrocampo e l’esperienza dell’olandese, maturata in campo europeo con le maglie dell’Atalanta e della Nazionale, ma soprattutto la conoscenza del nostro campionato, potrebbero certamente favorire un suo approdo in bianconero.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, top player rifiutato | ‘Assist’ alla Juventus

Calciomercato Juventus, Chiellini ko | Da Alaba a Milenkovic: le idee per gennaio