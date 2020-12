Real Madrid in crisi di risultati e che rischia una storica eliminazione dalla Champions League. Pochettino e Allegri nella lista dei ‘Blancos’ se salta Zidane

Tempi duri al Real Madrid per Zinedine Zidane. Il tecnico francese non pensa alle dimissioni, ma rischia grosso dopo il tonfo contro lo Shakhtar che mette a rischio la qualificazione agli ottavi di Champions League della squadra campione di Spagna. Stagione finora da dimenticare quella del Real che fatica anche in campionato, con Zidane nel mirino della critica per gli ultimi risultati deludenti della squadra.

Real Madrid, Zidane rischia: Allegri insidia Pochettino

Così torna in auge il nome di Mauricio Pochettino per la panchina dei ‘Blancos’, con l’ex manager del Tottenham che sarebbe in cima alla lista di Florentino Perez in caso di benservito a Zidane come riporta il quotidiano ‘Marca’. L’allenatore argentino, però, sarebbe anche nelle grazie del Paris Saint-Germain, che si affiderebbe a Pochettino al posto di Tuchel secondo il ‘Chiringuito TV’ se i francesi questa sera non riusciranno a battere in Champions il Manchester United. Tornando al Real Madrid, anche Raul (tecnico del Castilla) sarebbe in corsa per l’eventuale dopo Zidane, ma il piano bis di Perez si chiamerebbe Massimiliano Allegri, fermo dal maggio 2019 dopo la separazione dalla Juventus, come rivela il portale ‘Ok Diario’.

