Calciomercato Real Madrid, Zidane annuncia: “Non mi dimetterò”

Dopo la sconfitta del Real Madrid contro lo Shakhtar, Zidane ha annunciato: “È una situazione brutta, ma bisogna andare avanti”

La crisi di risultati che attanaglia il Real Madrid sembra non avere fine: anche contro lo Shakhtar è arrivata una sorprendente sconfitta. Al termine della sfida di Champions League, che ha rimescolato le carte del girone anche in chiave Inter, Zidane ha parlato in conferenza stampa. “Abbiamo avuto dei momenti complicati, ma non penso di dimettermi”.

Un annuncio che conferma quanto rivelato dalla redazione di ‘Calciomercato.it‘: la società iberica valuta il futuro del tecnico, che però ha lo spogliatoio dalla sua parte. Zidane, poi, ha aggiunto: “È una brutta situazione a livello di risultati, ma dobbiamo andare avanti. Eravamo consapevoli che oggi era una finale e l’avevamo preparata bene. Ora manca una partita e dobbiamo vincere”.

