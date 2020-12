Sorpresa in Ucraina dove lo Shakhtar ha battuto 2-0 il Real Madrid: un risultato che cambia anche le cose per l’Inter in ottica qualificazione

Sorpresa Shakhtar Donetsk: la squadra ucraina batte 2-0 il Real e rimescola le carte nel girone che vede coinvolta anche l’Inter. Con i gol di Dentinho e Solomon, lo Shakhtar torna in piena corsa per passare il turno e rende più complicato il cammino dei nerazzurri che si ritroveranno nell’ultima giornata una squadra che può arrivare anche prima nel girone. Tutto dipenderà dalle tre gare che chiuderanno il raggruppamento anche se per l’Inter la strada è segnata: non c’è altra soluzione che vincere entrambe le partite. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Poi bisognerà capire quel che succederà a Madrid: il pareggio è il risultato che taglierebbe le gambe alla squadra di Conte con Real e Borussia avanti in caso di vittoria nerazzurra ma in bilico con un altro risultato. Insomma, calcoli complicati ma per farli occorre che l’Inter faccia prima il proprio dovere: prima le due vittorie, poi i conti con quel che già è stato. In caso di non vittoria, invece, l’Inter sarebbe fuori anche dalla corsa all’Europa League: aritmeticamente quarta.

SHAKHTAR-REAL MADRID 2-0: 57′ Dentinho, 82′ Solomon

Classifica: Borussia M. 8*, Real Madrid e Shakhtar 7, Inter 2*