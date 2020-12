Inter, Condò: “Conte in tempo di pace non funziona”

Paolo Condò prima di Borussia Moenchengladbach-Inter ha commentato le recenti dichiarazioni di Antonio Conte

Conte è tornato ad alzare la voce: dopo settimane di ‘calma’ l’allenatore dell’Inter nelle ultime uscite ha ripreso ad attaccare. Lo ha fatto anche sabato dopo il successo sul Sassuolo, lanciando frecciate anche alla società.

Sulle sue parole è intervenuto anche Paolo Condò che a ‘Sky’ prima della gara di Champions tra Borussia Moenchengladbach e Inter ha affermato: “Conte ha riacceso la radio. A Reggio Emilia dopo la vittoria con il Sassuolo ha ripetuto un po’ quello che ha detto dopo l’Atalanta lo scorso anno. Ha decretato la conclusione della luna di miele del patto di villa Bellini”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Il giornalista ha continuato: “Nella durezza degli argomenti prima contro la critica e poi anche qualcosa rivolto all’interno, ha dimostrato di avere nuovamente la stessa grinta. Ci sono dei leader in tempo di pace e dei leader in tempo di guerra. In tempo di pace Conte non funziona. Conte funzione soltanto in tempo di guerra”.