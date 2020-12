Zidane rischia grosso dopo l’ultimo tonfo in Champions League. Tra i candidati alla panchina del Real Madrid ci sarebbe anche Sarri

Zinedine Zidane sulla graticola dopo il tonfo in Champions League contro lo Shakhtar che rischia di compromettere la qualificazione agli ottavi dei ‘Blancos’. Il tecnico francese è nel mirino della critica e dei tifosi, anche se per momento l’esonero sembra da escludere.

Real Madrid, non solo Allegri: anche Sarri per la panchina

La situazione potrebbe cambiare se le cose dovessero precipitare, con le strade tra il Real e Zidane che sarebbero comunque destinate a dividersi al termine dell’attuale stagione. Florentino Perez sta pensando a diversi nomi per la successione di ‘Zizou’, con Pochettino che resterebbe in testa ai desideri del presidente del club campione di Spagna. Ma non solo l’argentino. Secondo il portale ‘Don Balon’, tra i candidati ci sarebbero anche Allegri, Sarri, Marcelino, Valverde e Loew. L’ambiente madridista sarebbe ormai stufo di Zidane, con Florentino pronto a rimpiazzarlo se non adesso a fine stagione.

