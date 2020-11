Calciomercato Fiorentina, Prandelli non decolla: si ripensa a Sarri

Contro il Milan è arrivata la seconda sconfitta per la Fiorentina di Prandelli: il nuovo corso non decolla e il club ripensa a Sarri

Ancora una sconfitta, la seconda in campionato per la Fiorentina targata Cesare Prandelli. L’allenatore, subentrato a Iachini, non è ancora riuscito ad imprimere la svolta alla squadra che contro il Milan non è mai sembrata in grado di opporre resistenza. Un ko che arriva dopo quello interno contro il Benevento e il successo in coppa Italia contro l’Udinese.

La società pensata ad un impatto migliore sull’ambiente da parte di Prandelli, invece i problemi sembrano essere tutti lì. Certo, l’ex commissario tecnico non ha avuto molto tempo per lavorare, ma intorno alla sua figura – dovessero continuare questi risultati – si allungherebbe più di un’ombra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Fiorentina, nuovo tentativo per Sarri

Anche perché non è un mistero l’interesse per Maurizio Sarri che ha respinto le precedenti avances viola, desideroso di prendere in mano un progetto tutto suo. Come raccontato da Calciomercato.it, il tecnico toscano ha l’accordo con la Juventus per la rescissione del contratto ma ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare. L’idea dell’ex Napoli resta quella di aspettare il prossimo anno per poter costruire una squadra cfhe rispecchi le sue idee. Non è escluso però che la Fiorentina faccia un nuovo tentativo, garantendo un progetto pluriennale ed ambizioso.

