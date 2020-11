Calciomercato, caos Fiorentina | L’agente accusa il club e punge Ribery

La Fiorentina potrebbe cambiare diverse pedine sul calciomercato di gennaio. Se le cose non dovessero migliorare, occhio all’addio di un attaccante

Non è stato un avvio di stagione esaltante per la Fiorentina. La Viola non riesce ingranare anche dopo l’esonero di Giuseppe Iachini e il ritorno di Cesare Prandelli. L’agente di Patrick Cutrone, Giovanni Branchini, si è scagliato in maniera netta contro la società per il poco utilizzo della punta ai microfoni di ‘Lady Radio’: “Cutrone titolare oggi? Non ci scommettete – dice ridendo -. La Fiorentina l’ha voluto fortemente, nonostante si trattasse di un’operazione costosa e difficile. Quando ha giocato con un minimo di regolarità ha tolto le castagne dal fuoco alla squadra. Poi inspiegabilmente è entrato nel dimenticatoio: il calciatore è sempre stato serio e disponibile, ma è chiaro che un attaccante ha bisogno di continuità e morale. Mi avrebbe fatto piacere se fosse stato trattato come gli altri”. Cutrone, alla luce di queste parole, potrebbe avvicinarsi all’addio già nel mercato di gennaio.

Calciomercato Fiorentina, Brachini da Cutrone alle critiche alla squadra

Giovanni Branchini critica fortemente la squadra: “Serve una squadra che giochi discretamente oppure ogni volta diventa una partita di sacrificio e per gli attaccanti è sempre più difficile fare gol”. Una frecciata anche alla società sulla scelta di puntare forte su Ribery: “Credo sia stata riposta troppa fiducia in lui e buttata troppa responsabilità sulle sue sue spalle”.

