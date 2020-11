Calciomercato Fiorentina, cessione imminente | Annuncio ufficiale

Il calciomercato della Fiorentina potrebbe essere finanziato da un ottimo colpo in uscita. Nelle ultime ore, sono arrivate delle interessanti dichiarazioni a riguardo

La Fiorentina è pronta a investire sul mercato alla ricerca del profilo giusto per completare il suo attacco. L’inizio di stagione della Viola non è stato per niente positivo e ha portato all’esonero di Giuseppe Iachini. L’arrivo di Cesare Prandelli, però, non ha dato fino ad ora i frutti sperati, ma un brutto ko contro il Benevento. La società vuole completare la rosa e potrebbe trovare il tesoretto che serve da una cessione.

Calciomercato Fiorentina, Pedro in uscita: il Flamengo si sbilancia

Il Presidente del Flamengo, Marcos Braz, si è soffermato sul riscatto di Pedro, attaccante di proprietà della Fiorentina, il cui prestito scadrà il prossimo 31 dicembre. Di seguito le sue dichiarazioni a ‘Arena Sbt’: “Siamo interessati a Pedro e ci stiamo muovendo per trattenerlo. Sono certo che alla fine troveremo il modo per riscattare il calciatore. Dobbiamo restare calmi, serve tempo. Faremo il possibile, affinché resti con noi altri quattro o cinque anni“. Come vi abbiamo riportato alcuni giorni fa, il riscatto di Pedro potrebbe portare un interessante tesoretto che potrebbe essere reinvestito per Krzysztof Piatek o comunque una nuova prima punta.

