Milenkovic pronto a lasciare Firenze a fine stagione: il Barcellona lo attende

I problemi in difesa per il Barcellona continuano a essere evidenti, soprattutto dopo gli infortuni di Pique e di Sergi Roberto: se a gennaio l’arrivo di Eric Garcia dal Manchester City sembra oramai fatto, almeno stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, in casa blaugrana si continua a pensare anche a un altro innesto, che potrebbe arrivare dalla Serie A.

Si tratta di Nikola Milenkovic, che secondo ‘DonBalon’ si sarebbe offerto al Barcellona. L’esperienza alla Fiorentina per il difensore centrale, in grado di giocare anche da esterno destro, è oramai arrivata al capolinea, soprattutto dopo lo scorso anno molto altalenante e l’attuale stagione che non sta dando i frutti sperati: per questo motivo, dopo esser entrato anche nel taccuino degli osservatori del Real Madrid, per Milenkovic potrebbe essere il momento di cambiare aria. Con un contratto in scadenza nel giugno del 2022, il suo attuale prezzo si aggira intorno ai 35 milioni di euro, un importo che sembra abbastanza accettabile per il Barcellona.

