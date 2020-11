Calciomercato Fiorentina, trattativa per il big in attacco | Prima un addio

La Fiorentina sembra aver individuato il nome giusto per rinforzare l’attacco sul calciomercato. Di seguito tutte le ultime novità

La Fiorentina non ha iniziato al meglio la stagione, con molti gol subiti e diversi passi falsi in campionato. L’addio di Giuseppe Iachini era nell’aria fin dalle primissime partite e alla lunga è stato inevitabile, con il successivo ritorno a Firenze di Cesare Prandelli. La dirigenza Viola sembra voler operare in maniera importante sul prossimo mercato. Si cerca, in particolare, una prima punta di livello per aumentare il bottino di gol segnati. Ecco il primo nome sulla lista del club di Commisso.

Krzysztof Piatek è da tempo accostato alla Viola e sembra essere il primo sogno della dirigenza sul calciomercato. La punta ha fatto le fortune del Milan e del Genoa alla prima stagione in Italia, ma poi il suo rendimento è calato nettamente. Ora gioca nell’Hertha Berlino che la scorsa estate ha chiesto 18 milioni di euro per cederlo. Troppi per la Fiorentina che, però, ora è pronta a un nuovo assalto. Secondo quanto riporta ‘La Nazione’, infatti, la trattativa potrebbe riaprirsi, nonostante le alte richieste dei tedeschi. La cessione dell’attaccante brasiliano Pedro porterebbe, infatti, al club di Commisso il tesoretto necessario per riportare il polacco in Italia.

