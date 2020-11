Calciomercato Fiorentina, Milik e Piatek: l’annuncio di Barone

Calciomercato Fiorentina, il vice di Commisso Joe Barone svela le mosse in attacco: ecco cosa succederà per Milik e Piatek

Nel corso della sua lunga intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, Joe Barone, dirigente della Fiorentina, oltre a presentare l’avvio del nuovo corso di Prandelli ha parlato anche delle prossime mosse del club viola sul mercato. In attacco, in particolare, i toscani sono stati accostati a Milik e Piatek. Ma a quanto pare il club si tirerà indietro per entrambi: “Noi abbiamo gli attaccanti giusti, punto e basta – ha dichiarato – Non vedo l’ora di vederli giocare con Cesare”. Fiducia dunque a Vlahovic, Kouame e Cutrone.

