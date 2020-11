Calciomercato Fiorentina, no a Sarri e Spalletti: Barone ‘blinda’ Prandelli

Calciomercato Fiorentina, massima fiducia a Prandelli da parte dell’ambiente viola: Joe Barone allontana le ombre di Sarri e Spalletti

Da domenica, con il Benevento, parte la nuova avventura di Prandelli sulla panchina della Fiorentina. L’ambiente viola si stringe intorno al nuovo allenatore, con Joe Barone, braccio destro di Commisso, che alla ‘Gazzetta dello Sport’ allontana le ombre di Sarri e di Spalletti, nomi caldi prima della nomina dell’ex Ct della Nazionale. “Cesare è a inizio cammino, non deve avere fastidi di nessun genere – ha spiegato – Non c’è nessun altro allenatore. Chiedo ai tifosi di essere al suo fianco, noi come società lo siamo al cento per cento”.

