Calciomercato Fiorentina, non tramonta Piatek

Calciomercato Fiorentina, i viola a caccia di un attaccante di livello: si ritorna su Piatek, ultimo assalto

Una ottima prestazione non è bastata alla Fiorentina sabato per uscire con punti dalla gara contro l’Inter. I viola hanno dato buone risposte sul campo, è mancato il colpo del ko. Tradotto: serve un attaccante per capitalizzare le creazioni di Franck Ribery. Vlahovic potrebbe essere ceduto in prestito per fare esperienza, l’obiettivo dei toscani è sempre Piatek. L’attaccante polacco dell’Hertha Berlino piace sempre, la Fiorentina pronta a tornare all’assalto con una richiesta di prestito con riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni di euro. I tedeschi, finora, hanno fatto muro, ma gli ultimi giorni di mercato potrebbero portare novità.

